Из квартиры жительницы Ленобласти вынесли драгоценности общей стоимостью 4 млн рублей

Грабитель украл у бабушки не только кольца и серьги, но и два крестика.

В Тосненском районе Ленобласти неизвестный ограбил дом пожилой женщины. 65-летняя пенсионерка лишилась ювелирных украшений, общая стоимость которых составляет около 4 млн рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу, 12 ноября, в период с 18:00 до 22:50 вечера в поселке Федоровское. По словам пострадавшей, вор вошел в дом, разбив стеклопакет. Заявительница рассказала, что она лишилась пяти браслетов, трех цепочек, тринадцати колец и пяти пар сережек. Кроме того, грабитель украл у женщины два крестика.

Известно, что в доме пенсионерки установлена охранная сигнализация. Однако она была в этот день выключена.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Уточняются подробности.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге лжегазовщики похитили у пенсионерки 480 тысяч рублей.

Фото: Pexels