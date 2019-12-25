Из квартиры жительницы Ленобласти вынесли драгоценности общей стоимостью 4 млн рублей

В Тосненском районе Ленобласти неизвестный ограбил дом пожилой женщины. 65-летняя пенсионерка лишилась ювелирных украшений, общая стоимость которых составляет около 4 млн рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в пятницу, 12 ноября, в период с 18:00 до 22:50 вечера в поселке Федоровское. По словам пострадавшей, вор вошел в дом, разбив стеклопакет. Заявительница рассказала, что она лишилась пяти браслетов, трех цепочек, тринадцати колец и пяти пар сережек. Кроме того, грабитель украл у женщины два крестика.
Известно, что в доме пенсионерки установлена охранная сигнализация. Однако она была в этот день выключена.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Уточняются подробности.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге лжегазовщики похитили у пенсионерки 480 тысяч рублей.
Фото: Pexels
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