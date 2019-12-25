В Петербурге лжегазовщики похитили у пенсионерки 480 тысяч рублей

Задержанными оказались двое мужчин и женщина.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 84-летняя женщина, проживающая на 15-й линии В.О., и заявила о краже крупной суммы денег. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, около полудня к ней в квартиру пришли неизвестные и во время замены газовых плит украли 480 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались двое мужчин 32 и 36 лет, а также находящаяся в федеральном розыске 39-летняя женщина. Все они были ранее судимы.

Задержанных поместили в изолятор, похищенное изъяли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что неизвестный вынес из дома жителя Горок полмиллиона рублей.

Фото: Piter.TV