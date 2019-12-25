Неизвестный вынес из дома жителя Горок полмиллиона рублей

Грабитель унес деньги вместе с металлическим сейфом.

Во вторник, 9 ноября, в полицию Ленобласти обратился житель деревни Горки Гатчинского района и заявил об ограблении своего дома. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, грабитель проник в дом, отжав стеклопакет. Вместе с собой он унес металлический сейф, в котором лежали 500 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Стражи порядка разыскивают подозреваемого.

Ранее в Петербурге задержали девочку-подростка, которая похитила телефоны на 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV