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Неизвестный вынес из дома жителя Горок полмиллиона рублей
Сегодня, 9:41
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный вынес из дома жителя Горок полмиллиона рублей

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Грабитель унес деньги вместе с металлическим сейфом.

Во вторник, 9 ноября, в полицию Ленобласти обратился житель деревни Горки Гатчинского района и заявил об ограблении своего дома. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, грабитель проник в дом, отжав стеклопакет. Вместе с собой он унес металлический сейф, в котором лежали 500 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Стражи порядка разыскивают подозреваемого.

Ранее в Петербурге задержали девочку-подростка, которая похитила телефоны на 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, ограбление дома
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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