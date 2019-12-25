В Петербурге задержали девочку-подростка, которая похитила телефоны на 300 тыс. рублей

В пятницу, 8 октября, возбудили два уголовных дела по статье кража.

В субботу, 9 октября, полиция Петербурга задержала 14-летнюю девочку в Выборгском районе, которая находилась федеральном розыске за кражу мобильного телефона в Москве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области, похитительницу задержали в четверг вечером, 7 октября, на Кантемировской улице у дома №26.

По данным правоохранительных органов, в Москве 3 марта в переходе метро "Кузьминки" девочка похитила из куртки девушки мобильный телефон, который стоил 60 тыс. рублей. Кроме этого, подростка подозревают в краже мобильного телефона 7 октября, когда из куртки 23-летней девушки пропал телефон, стоимость которого составила 100 тыс. рублей. В тот же день у соседнего дома из кармана 18-летней девушки исчез телефон стоимость 110 тыс. рублей.

В пятницу, 8 октября, возбудили два уголовных дела по статье кража.

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Фото: Piter.tv

