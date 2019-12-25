Во Всеволожском районе Ленобласти 31-летний мигрант украл ограды с могил

Мужчина планировал сдавать их на металлолом.

Правоохранители задержали 31-летнего мигранта, который снимал ограды с могил во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне, 1 октября, в полицию обратился 54-летний смотритель кладбища в Янино-2, который рассказал стражам порядка, что неизвестный мужчина убирает в "Газель" металлические ограды.

Сотрудники ГИБДД остановили указанный сторожем автомобиль и обнаружили в нем похищенное имущество. Выяснилось, что водитель машины хотел сдать ограды на металлолом.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража". Проводится расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге поймали "сластену", который стащил из супермаркета три торта.

Фото: Pexels