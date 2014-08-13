Мужчина пырнул свою знакомую отверткой в Невском районе из-за кота

Женщина получила ранение средней степени тяжести.

Мужчина ударил отверткой свою знакомую в Невском районе Петербурга. Piter.TV получил видео с момента происшествия. Судя по кадрам, причиной раздора стал кот.

Инцидент произошел ночью 16-го августа. Мужчина ранил в живот в свою приятельницу, после чего скрылся вместе с животным. 30-летней петербурженке потребовалась помощь медиков. Ранение оказалось средней тяжести.

Злоумышленника без определенного места жительства задержали по "горячим следам" в этот же день.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине с ножевым ранением.

Видео: Piter.TV