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Мужчина пырнул свою знакомую отверткой в Невском районе из-за кота

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Женщина получила ранение средней степени тяжести.

Мужчина ударил отверткой свою знакомую в Невском районе Петербурга. Piter.TV получил видео с момента происшествия. Судя по кадрам, причиной раздора стал кот.

Инцидент произошел ночью 16-го августа. Мужчина ранил в живот в свою приятельницу, после чего скрылся вместе с животным. 30-летней петербурженке потребовалась помощь медиков. Ранение оказалось средней тяжести.

Злоумышленника без определенного места жительства задержали по "горячим следам" в этот же день. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине с ножевым ранением. 

Видео: Piter.TV

Теги: кот, ножевое ранение, отвертка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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