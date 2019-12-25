Петербуржец ударил ножом в глаз сожителя матери

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

В Петербурге мужчина ударил ножом сожителя матери и сбежал с места происшествия. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама петербуржца, которая и сообщила, что её сын нанёс ножевое ранение её сожителю. С места происшествия был госпитализирован 64-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, проникающей раной глазного яблока. Он был доставлен в Мариинскую больницу.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 35-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ранее в квартире на улице Типанова до полусмерти избили пенсионерку.

Фото: pxhere.com