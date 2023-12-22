Петербуржец трогал 8-летнюю девочку за голени

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Центральном районе Петербурга задержали мужчину, который приставал к 8-летней девочке. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки, она сообщила, что 29 января в парадной дома по Коломенской улице неизвестный мужчина трогал за голени ног её 8-летнюю дочь.

Прибывшие правоохранители оперативно задержали 44-летнего подозреваемого. В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 18-летняя петербурженка стала жертвой изнасилования после посещения бара.

Фото: Piter.TV