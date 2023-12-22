Петербуржец трогал 8-летнюю девочку за голени

В Центральном районе Петербурга задержали мужчину, который приставал к 8-летней девочке. Подробности стали известны Piter.tv.
В полицию обратилась мама девочки, она сообщила, что 29 января в парадной дома по Коломенской улице неизвестный мужчина трогал за голени ног её 8-летнюю дочь.
Прибывшие правоохранители оперативно задержали 44-летнего подозреваемого. В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 18-летняя петербурженка стала жертвой изнасилования после посещения бара.
Фото: Piter.TV
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