18-летняя петербурженка стала жертвой изнасилования после посещения бара

По словам пострадавшей, мужчина воспользовался тем, что она была была сильно пьяна и не могла оказать физического сопротивления.

Вечером в воскресенье, 28 января, в полицию обратилась 18-летняя жительница Северной столицы с заявлением об изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что преступление произошло ночью. Девушка находилась в гостях в неустановленной квартире дома по 1-му Предпортовому проезду, куда она приехала на такси со своей подругой и малознакомым по имена "Гера" из бара на Лиговском проспекте.

По словам пострадавшей, мужчина, без применения физической силы, воспользовавшись тем, что заявитель была в состоянии алкогольного опьянения и физического сопротивления оказать не могла, изнасиловал её, после чего она с подругой самостоятельно покинула квартиру и уехала на такси домой.

Ранее мы сообщили о том, что задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании женщины на Товарищеском.

Фото: Piter.TV