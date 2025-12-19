  1. Главная
Сегодня, 15:39
109
Мужчина на "ватрушке" спас девочку от столкновения на горке в Нальчике

Молодой человек сумел среагировать, когда на его пути выбежал ребёнок.

В Нальчике благодаря мгновенной реакции одного из отдыхающих удалось избежать травмирование ребёнка. Мужчина, скатывавшийся на тюбинге ("ватрушке") с высокой скоростью, сумел подхватить на лету маленькую девочку, выбежавшую на трассу. Кадры события публикует Telegram-канал "ЧП | Нальчик".

На видео видно, как ребёнок неожиданно появляется на пути тюбинга, движущегося на большой скорости. Молодой человек, не растерявшись, сумел сгруппироваться, схватить девочку и, сделав кувырок, удержать её при падении, после чего они вместе благополучно съехали вниз. По словам очевидцев, девочка не успела даже испугаться и не пострадала.

Ранее Piter.TV сообщал, что эксперт рассказал, как не покалечиться, катаясь на "ватрушке".

Видео: Telegram / "ЧП / Нальчик"

