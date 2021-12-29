Мужчина в зеленой куртке приставал к 10-летней девочке на Авиаконструкторов

У дома на улице Авиаконструкторов неизвестный мужчина приставал к 10-летней девочке. Об этом стало известно Piter.tv.
Мама несовершеннолетней сообщила, что вечером 13 февраля у дома №3 корпус 2 по улице Авиаконструкторов неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.
Приметы преступника: мужчина, на вид 50 лет, плотного телосложения, около 170 см, одет в темно-зеленую куртку, черные брюки, черные ботинки, шапку белого цвета с черной полоской.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в изнасиловании и ограблении в 1992 году.
Фото: Piter.tv
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