  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Незнакомец домогался девочки в трамвае на Охте
Сегодня, 8:13
178
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Незнакомец домогался девочки в трамвае на Охте

0 0

Инцидент произошел 6 марта.

На Охте неизвестный домогался девочки в трамвае. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Красногвардейского района на днях обратилась 42-летняя петербурженка. Женщина сообщила, что 6 марта около 15:30 в вагоне трамвая № 30, следовавшего от остановки "Улица Гранитная" до "Улица Рижская" по Новочеркасскому проспекту, неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге в автобусе мигрант трогал за ягодицы 13-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv

Теги: девочка, домогательства
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии