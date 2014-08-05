Незнакомец домогался девочки в трамвае на Охте

Инцидент произошел 6 марта.

На Охте неизвестный домогался девочки в трамвае. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Красногвардейского района на днях обратилась 42-летняя петербурженка. Женщина сообщила, что 6 марта около 15:30 в вагоне трамвая № 30, следовавшего от остановки "Улица Гранитная" до "Улица Рижская" по Новочеркасскому проспекту, неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге в автобусе мигрант трогал за ягодицы 13-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv