Мужчина снабжал наркотиками посетителей ночных клубов в Петербурге

Запрещенные вещества нашли у подозреваемого в машине и дома.

Полицейские обнаружили в "Мазде" запрещенные вещества. По предварительным данным, владелец машины распространял наркотики среди посетителей ночных клубов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого задержали на набережной канала Грибоедова. Оперативники установили, что мужчина нигде не работает, но регулярно посещает ночные клубы. При досмотре у него в машине обнаружили наркотики.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Позже досмотр проводился дома у 30-летнего гражданина на Парашютной улице. Там нашли и изъяли более 2 кг различных видов наркотических средств. Их направят на экспертизу. Вещества были расфасованы по пакетикам, в общей сложности нашли 35 пакетов. Мужчина будет находиться под стражей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали участника ОПГ, отправлявшего посылки с наркотиками. Сильнодействующие вещества доставлялись в Петербург из Белгорода и после хранились в специально арендованных квартирах-складах на Среднерогатской и Бухарестской улицах.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти