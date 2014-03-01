Петербуржец 2 месяца претворялся его супругой в SMS после убийства

По словам обвиняемого, он переписывался с сыновьями от имени убитой жены.

Следователи Калининского района СУ СК РФ по Петербургу расследуют уголовное дело об убийстве женщины 1984-го года рождения. Ее супруг сознался в совершении преступления, а также в том, что претворялся ею в sms. Об этом сообщила 24-го сентября пресс-служба ведомства.

Накануне полицейские с помощью служебной собаки обнаружили тело пропавшей женщины. Сын погибшей рассказал, что не видел маму с 10-го июля. По предварительным данным, именно тогда женщины и не стало.

Следователи выяснили, что к убийству может быть причастен 43-летний муж потерпевшей. Его задержали и предъявили обвинение. По данным следствия, мужчина выехал на машине на территорию Красногвардейского района около КАД и задушил супругу. Затем он выкинул тело в овраг и присыпал грунтом. На протяжении двух месяцев мужчина переписывался с сыновьями от имени жены, делая вид, что она жива. После убийства он возвращался на место происшествия, чтобы присыпать сверху еще грунта.

Расследование продолжается.

Фото: СК РФ по Петербургу