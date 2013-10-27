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Служебная собака помогла полицейским найти тело пропавшей петербурженки
Сегодня, 20:52
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Служебная собака помогла полицейским найти тело пропавшей петербурженки

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Женщина ушла вместе с мужем из дома 10 июля.

Служебная собака по кличке Карбид помогла сотрудникам полиции найти тело 37-летней петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Накануне в полицию Калининского района обратился 18-летний сын женщины. Он рассказал, что не видел мать с 10 июля, после того, как они вместе с мужем ушли из дома. 

Позже полиция нашла тело женщины на пустыре в районе Волго-Донского проспекта вдоль дороги в Рыбацкое. Мужчину передали в следственные органы.

Ранее мы писали, что суд арестовал петербуржца, зарезавшего и сбросившего с балкона свою жену.

Фото: Piter.tv

Теги: поиски, служебная собака, тело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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