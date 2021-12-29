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Мужчина с ножом пытался ограбить ломбард на улице Ленина
Сегодня, 17:25
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Мужчина с ножом пытался ограбить ломбард на улице Ленина

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Злоумышленник не успел скрыться: на место прибыли росгвардейцы.

Мужчина пытался ограбить ломбард на улице Ленина днем 2-го февраля. На вызов оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

Злоумышленник ворвался в магазин, рукояткой ножа разбил несколько витрин, но ничего вынести с собой не успел. По всей видимости, один из сотрудников нажал тревожную кнопку. Сигнал поступил в 14:44. Мужчину задержали. 

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что суд избрал меру пресечения для девушки, которая хотела ограбить банк. Она пыталась взорвать банкомат. 

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: задержание, ломбард, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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