Мужчина решил искупаться в канале Грибоедова

Недавно в центральной части Петербурга произошёл курьёзный случай с местным жителем, решившим заняться ранним плаванием. Гражданин отважился окунуться в прохладные воды канала Грибоедова, совершенно игнорируя погодные условия, не подходящие для водных процедур. Пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу сообщила, что прохожие обратились за помощью к экипажу проплывавшего рядом судна, и совместными усилиями мужчине удалось благополучно добраться до берега.
Служба спасения напоминает горожанам важные рекомендации относительно безопасного поведения возле водоёмов:
Купаться разрешено исключительно в специальных местах, предназначенных и оборудованных для плавания;
Следует внимательно относиться к информационным знакам, установленным на берегах рек и каналов;
Категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
Запрещён выход за пределы установленных буёв и зон купания;
Полностью исключаются погружения в воду с неизвестным рельефом дна.
Спасательные службы подчёркивают важность соблюдения правил безопасности и рекомендуют подождать официальное открытие купального сезона в городских водоёмах, поскольку пренебрежение рекомендациями может привести к печальным последствиям.
Ранее мы сообщили о том, что на Ленинском проспекте горел зоомагазин.
Видео: ГУ МЧС РФ по Петербургу
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