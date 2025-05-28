Мужчина решил искупаться в канале Грибоедова

Прохожие обратились за помощью к экипажу проплывавшего рядом судна, и совместными усилиями мужчине удалось благополучно добраться до берега.

Недавно в центральной части Петербурга произошёл курьёзный случай с местным жителем, решившим заняться ранним плаванием. Гражданин отважился окунуться в прохладные воды канала Грибоедова, совершенно игнорируя погодные условия, не подходящие для водных процедур. Пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу сообщила, что прохожие обратились за помощью к экипажу проплывавшего рядом судна, и совместными усилиями мужчине удалось благополучно добраться до берега.

Служба спасения напоминает горожанам важные рекомендации относительно безопасного поведения возле водоёмов:

Купаться разрешено исключительно в специальных местах, предназначенных и оборудованных для плавания;

Следует внимательно относиться к информационным знакам, установленным на берегах рек и каналов;

Категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

Запрещён выход за пределы установленных буёв и зон купания;

Полностью исключаются погружения в воду с неизвестным рельефом дна.

Спасательные службы подчёркивают важность соблюдения правил безопасности и рекомендуют подождать официальное открытие купального сезона в городских водоёмах, поскольку пренебрежение рекомендациями может привести к печальным последствиям.

Ранее мы сообщили о том, что на Ленинском проспекте горел зоомагазин.

Видео: ГУ МЧС РФ по Петербургу