В Мурино нетрезвый мужчина разбил окна детского сада

В учреждении детей не было.

В Мурино задержан хулиган, разбивший окна детского сада. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 октября в отдел вневедомственной охраны по Красногвардейскому району поступила информация о том, что персонал детского сада на Ручьевском проспекте воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К объекту направили ближайший патрульный наряд.

На месте происшествия был пойман нетрезвый 34-летний мужчина, который из хулиганских побуждений разбил четыре окна на первом этаже здания, бросив в них декоративные керамические изделия с газона. В саду дети не находились.

Правонарушителя доставили в 87-й отдел полиции, сумма ущерба устанавливается.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти