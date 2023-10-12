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В Мурино нетрезвый мужчина разбил окна детского сада
Сегодня, 15:46
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В Мурино нетрезвый мужчина разбил окна детского сада

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В учреждении детей не было.

В Мурино задержан хулиган, разбивший окна детского сада. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 13 октября в отдел вневедомственной охраны по Красногвардейскому району поступила информация о том, что персонал детского сада на Ручьевском проспекте воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К объекту направили ближайший патрульный наряд. 

На месте происшествия был пойман нетрезвый 34-летний мужчина, который из хулиганских побуждений разбил четыре окна на первом этаже здания, бросив в них декоративные керамические изделия с газона. В саду дети не находились. 

Правонарушителя доставили в 87-й отдел полиции, сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: задержан дебошир, который испортил ножом дорогую иномарку в центре Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: детский сад, мурино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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