Петербуржец распылил газовый баллончик в лицо своей сожительнице и ее 11-летнему сыну

У женщины диагностировали химический ожог глаз.

В Калининском районе правоохранители проводят проверку по факту бытового конфликта сожителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 сентября в полицию поступила информация о том, что в квартире дома 30к4 по улице Демьяна Бедного мужчина брызнул в глаза из "перцовки" 11-летнему мальчику и ударил его мать.

Между 46-летней женщиной и ее сожителем возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого он схватился за газовый баллончик и распылил его содержимое в сторону сожительницы и ее сына, находившегося рядом с матерью, после чего ушел из квартиры.

Спустя время в полицию поступила телефонограмма об обращении женщины за медицинской помощью с химическим ожогом глаз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино задержали мужчину, который во время ссоры применил газовый баллончик.

Фото: Piter.TV