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Петербуржец распылил газовый баллончик в лицо своей сожительнице и ее 11-летнему сыну
Сегодня, 9:56
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Петербуржец распылил газовый баллончик в лицо своей сожительнице и ее 11-летнему сыну

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У женщины диагностировали химический ожог глаз.

В Калининском районе правоохранители проводят проверку по факту бытового конфликта сожителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 21 сентября в полицию поступила информация о том, что в квартире дома 30к4 по улице Демьяна Бедного мужчина брызнул в глаза из "перцовки" 11-летнему мальчику и ударил его мать.

Между 46-летней женщиной и ее сожителем возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого он схватился за газовый баллончик и распылил его содержимое в сторону сожительницы и ее сына, находившегося рядом с матерью, после чего ушел из квартиры. 

Спустя время в полицию поступила телефонограмма об обращении женщины за медицинской помощью с химическим ожогом глаз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино задержали мужчину, который во время ссоры применил газовый баллончик. 

Фото: Piter.TV

Теги: газовый баллончик, улица демьяна бедного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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