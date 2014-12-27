Мужчина распылил огнетушитель в машине с детьми на проспекте Ленина в Колпино

Хулиган взял огнетушитель из магазина по соседству.

Хулиган распылил содержимое огнетушителя в машине в Колпино, в которой находились дети. Ранее у него произошел словесный конфликт с другим мужчиной, который и обратился в полицию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 27 марта у дома №33 на проспекте Ленина. По словам потерпевшего, его оппонент решил перейти от слов к действиям и распылил содержимое баллона в его "УАЗе". В машине находились девочка семи лет и два мальчика — 1 года и 5 лет. После произошедшего их осмотрели медики.

Вечером подозреваемого уже задержали. Во время конфликта он был пьян. Злоумышленник пояснил, что огнетушитель самовольно вынес из помещения рядом стоящего магазина. Как выяснилось, он был списан и к эксплуатации не пригоден. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полицейские спасли неадекватного мужчину на Андреевской улице.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти