Нетрезвый мужчина без прав протаранил шлагбаум гаражного кооператива в Пушкине

Водителя лишили прав за езду в нетрезвом виде, но он решил повторить нарушение.

Росгвардейцы задержали мужчину, который в нетрезвом виде сбил шлагбаум. Он находился за рулем "Газели" и вовремя не притормозил. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в полночь 24 августа на территории гаражного кооператива на Железнодорожной улице. Водитель остановился только после того, как сбил шлагбаум. Работники кооператива нажали кнопку тревожной сигнализации. Как выяснилось, у гражданина были признаки алкогольного опьянения. Ранее мужчину лишили водительского удостоверения за аналогичное правонарушение.

Нарушителя передали сотрудникам ГИБДД.

Месяц назад умышленная поломка шлагбаума попала на видео.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО