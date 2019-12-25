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Нетрезвый мужчина без прав протаранил шлагбаум гаражного кооператива в Пушкине
Сегодня, 14:09
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Нетрезвый мужчина без прав протаранил шлагбаум гаражного кооператива в Пушкине

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Водителя лишили прав за езду в нетрезвом виде, но он решил повторить нарушение.

Росгвардейцы задержали мужчину, который в нетрезвом виде сбил шлагбаум. Он находился за рулем "Газели" и вовремя не притормозил. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в полночь 24 августа на территории гаражного кооператива на Железнодорожной улице. Водитель остановился только после того, как сбил шлагбаум. Работники кооператива нажали кнопку тревожной сигнализации. Как выяснилось, у гражданина были признаки алкогольного опьянения. Ранее мужчину лишили водительского удостоверения за аналогичное правонарушение. 

Нарушителя передали сотрудникам ГИБДД. 

Месяц назад умышленная поломка шлагбаума попала на видео. 

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: газель, шлагбаум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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