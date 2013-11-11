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Видео: пьяный мужчина сломал шлагбаум в Шушарах

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На кадрах записи, мужчина сгибает шлагбаум, после чего подходит к женщине и показывает свою силу. 

Накануне вечером, 17 июля, в Пушкинском районе Петербурга росгвардейцы задержали двух нетрезвых горожан, которые сломали шлагбаум на парковке ТЦ. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером двое мужчин из хулиганских побуждений сломали шлагбаум у въезда на парковку торгового центра на Новгородском проспекте в Шушарах. В 21:45 приехали росгвардейцы на вызов поступивший из ТЦ. Хулиганов задержали. 

На кадрах записи, мужчина сгибает шлагбаум, после чего подходит к женщине и показывает свою силу. 

Ранее трёх организаторов праздников в Петербурге, которые похитили почти 12 млрд рублей, отправили в колонию.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

 

Теги: видеозапись, шлагбаум, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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