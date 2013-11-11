Трёх организаторов праздников в Петербурге, которые похитили почти 12 млрд рублей, отправили в колонию

В солидарном порядке с них взыскали 11 712 000 рублей.

В понедельник, 18 июля, Красногвардейский суд Петербурга вынес приговор в отношении трех организаторов городских праздников, признанных виновными в трёх эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В 2012 году соучредитель благотворительного фонда "Милосердие белых ночей" и художественный руководитель ООО "Театральный дом" Наталья Колесник, директор фонда Ярослава Вдовиченко и генеральный директор ООО "Театральный дом" Светлана Вдовиченко завышали в финансовых отчетах фактические понесенные затраты, получали субсидии из регионального бюджета, а разницу оставляли себе. Так, общий ущерб составил почти 12 млн рублей.

Фигуранты дела не признали вину. Колесник назначили наказание в виде шести лет в исправительной колонии общего режима, обеим Вдовиченко — по пять лет лишения свободы в ИК общего режима. В солидарном порядке с них взыскали 11 712 000 рублей.

Фото: Piter.tv

