Владельцы квартир в центре Петербурга смогут проще устанавливать шлагбаумы

В 2026 году для этого будет достаточно решения общего собрания собственников.

Власти Санкт-Петербурга упростили процедуру установки шлагбаумов на придомовых территориях многоквартирных домов. Соответствующие изменения закреплены в распоряжении городского правительства, опубликованном на сайте Смольного.

Согласно документу, для установки ограждения на территории, относящейся к общему имуществу собственников, теперь не требуется разработка проекта благоустройства. Основным условием стало решение общего собрания владельцев квартир, принятое большинством не менее двух третей голосов.

На таком собрании жильцам необходимо определить источник финансирования установки и дальнейшего обслуживания шлагбаума, назначить ответственное лицо, а также утвердить регламент въезда автомобилей, прохода пешеходов и доступа экстренных служб. К решению нужно приложить схему расположения конструкции и описание проекта.

Кроме решения общего собрания, для установки шлагбаума потребуется получить разрешение Комитета имущественных отношений Петербурга. При этом оформлять сервитут или предоставлять земельные участки не нужно.

Фото: Piter.TV