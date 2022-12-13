"Миссис Россия-2015" сломала шлагбаум во дворе на Курляндской из-за конфликта с соседями

Конфликт ожидаемо обострился, сейчас петербурженка утверждает, что ей отомстили и порезали шины.

Петербурженка, завоевавшая титул "Миссис Россия-2015", сломала в своём дворе на Курляндской улице шлагбаум, потому что была уверена, что от него только одни проблемы. В отместку кто-то проколол ей шины. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Жители нескольких домов в Адмиралтейском районе хотели сделать так, чтобы во дворе парковались только местные. Провели собрание, скинулись около 120 тысяч рублей и поставили шлагбаум – он открывается по звонку с мобильного телефона.

Однако петербурженка посчитала, что шлагбаум – это неудобно. Она отметила, что скорая и пожарные не смогут проехать. При этом соседи рассказали, что в таких случаях шлагбаум откроет диспетчер. Но всё же женщина решила проблему радикальным способом и сломала шлагбаум собственными руками.

Конфликт ожидаемо обострился, сейчас петербурженка утверждает, что ей отомстили и порезали шины. В деле разбирается полиция.

Видео: Piter.tv