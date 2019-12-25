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В Пушкине задержан подозреваемый, который приставал к девочке в лифте
Сегодня, 9:15
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В Пушкине задержан подозреваемый, который приставал к девочке в лифте

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По подозрению в совершении данного преступления 4 октября был задержан 28-летний гражданин Узбекистана.

В Пушкине задержали подозреваемого, который приставал к девочке в лифте. Об этом стало известно Piter.tv.

По установленным данным, вечером 2 октября в лифте ТК "Константиновский" мужчина трогал руками грудь и другие части тела 10-летней девочки. Также он хотел увести ребёнка в неизвестном направлении. 

По подозрению в совершении данного преступления 4 октября был задержан 28-летний гражданин Узбекистана. Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Фото: Piter.TV

Теги: город пушкин, лифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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