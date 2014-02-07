Мужчина из-за громкой музыки "проучил" подростков в парадной на Большой Посадской

Полиция разыскивает "воспитателя", нанёсшего телесные повреждения несовершеннолетним.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело после конфликта в парадной жилого дома, в ходе которого неизвестный мужчина применил перцовый баллончик против двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Всё случилось 3 октября около 18:30 в доме 24 на Большой Посадской улице. По предварительной информации, мужчина сделал замечание 15-летнему и 16-летнему подросткам из-за громко включенной музыки в парадной, после чего распылил в их лицо содержимое перцового баллончика и нанес одному из несовершеннолетних удар.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью и после осмотра были отпущены на амбулаторное лечение. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

