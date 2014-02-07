Ссора петербургской пары закончилась ножом и госпитализацией мужа в больницу

Женщина задержана после госпитализации супруга в тяжёлом состоянии.

Полиция Калининского района задержала 34-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевого ранения мужу во время бытового конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 2 октября в квартире дома 40 на Среднеохтинском проспекте. 34-летний пострадавший с проникающим ранением грудной клетки был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана у дома 26 по Чарушинской улице. Предварительно установлено, что причиной конфликта стал бытовой спор, отметили в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV