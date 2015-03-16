Водителя Rolls-Royce, переехавшего мотоциклиста в Петербурге, освободили из-под стражи

Меру пресечения изменили на обязательство о явке после возмещения ущерба пострадавшему.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи водителя Rolls-Royce Сергея Сосорева, обвиняемого в наезде на мотоциклиста. Мера пресечения была изменена на обязательство о явке в следственные органы, пишут "Известия".

Напомним, ДТП произошло 1 июня 2025 года на перекрёстке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца. Автомобиль под управлением 37-летнего Сергея С. сбил мотоциклиста Мавлета Э., после чего переехал его. Пострадавший с переломами таза, плеча и позвонков был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В суде отметили, что ущерб потерпевшему был полностью возмещён.

Отметим, что водитель Rolls-Royce 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В отношении него возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство. Расследование дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что охранники торгового центра в Петербурге избили покупателей.

Фото: Piter.TV