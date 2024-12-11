Перед судом предстанет петербуржец, который истязал соседа на улице Замшина

В его отношение возбуждено уголовное дело по 117-й статье УК РФ.

Следственный отдел Калининского района завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Петербурга, который с 13 апреля по 9 августа регулярно истязал соседа. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Северной столице.

По данным следователей, фигурант уголовного дела неоднократно избивал соседа, выводя того на лестничную клетку дома на улице Замшина или возле подъезда. Поводами для учинения расправ выступали незначительные бытовые конфликты.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

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