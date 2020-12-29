Бастрыкин заинтересовался истязанием несовершеннолетнего петербуржца

Глава СК потребовал доложить о ходе расследования происшествия.

Председатель Следственного комитета России поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетнего в Северной столице, – сообщают в пресс-службе СК.

Ранее следственными органами Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 117-й статьей УК РФ (Истязание).

Следователи установили, что 22 марта текущего года фигурант дела, находясь в своей квартире, причинил своему несовершеннолетнему сыну множественные телесные повреждения.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела. Следственный комитет России

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге раскрыли убийство 1996 года: организатор банды изобличен в преступлении.

Фото: СК России