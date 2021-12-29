Петербуржец попытался вынести из ломбарда цепочки стоимостью 1,5 млн рублей

Его на месте задержали правоохранители.

В Петроградском районе Петербурга мужчина попытался украсть из ломбарда девять золотых цепочек. Стоимостью 1,5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам гендиректора ломбарда, 2 февраля около 14:35 неизвестный разбил рукоятью ножа (без лезвия) витрину с ювелирными изделиями и попытался украсть девять цепочек на общую сумму 1 595 000 рублей.

На место были оперативно вызваны правоохранители. По подозрению в совершении данного преступления на месте был задержан 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция Кировского района Ленобласти задержала мужчину с 12 судимостями по подозрению в убийстве.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области; Piter.tv