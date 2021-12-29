Известно, что его судили за кражи, организацию незаконного вооруженного формирования, нападение на журналистов, захват заложника, грабеж и проникновение в чужое жилище.

Полиция Кировского района Ленобласти задержала мужчину с 12 судимостями по подозрению в убийстве.

В воскресенье, 30 января, жительница дома №2 на улице Артеменко в деревне Жихарево Кировского района Ленобласти обнаружила своего соседа с пробитой головой. Прибывшие на место полицейские констатировали смерть. На лице и голове погибшего 42-летнего мужчины были многочисленные кровоподтеки. Криминалисты заявили, что причиной смерти стала закрытая травма головы. Полицейские начали по горячим следам искать преступника. Им удалось задержать 47-летнего жителя поселка Назия.

По данным следственного комитета, в ночь 29 на 30 января подозреваемый был в гостях у своего знакомого. Мужчины употребляли алкоголь. Через некоторое время между ними возник конфликт. Тогда 47-летний мужчина напал на своего собутыльника. Известно, что его судили за кражи, организацию незаконного вооруженного формирования, нападение на журналистов, захват заложника, грабеж и проникновение в чужое жилище.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти мужчина под угрозой ножа изнасиловал 18-летнюю дочь сожительницы.

Фото: pexels