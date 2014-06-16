В Кронштадте уроженец Мурманской области похитил строительный миксер у рабочего

Ущерб составил около 4 тыс. рублей.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего уроженца Мурманской области. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Вечером 16 сентября обвиняемый похитил строительный миксер, который лежал возле вагончика на площадке у дома 25 по улице Владимирской в Кронштадте. Когда рабочий отвлекся и отошел, фигурант быстро схватил инструмент и попытался скрыться.

Рабочий догнал обвиняемого, однако в ответ злоумышленник нанес ему несколько ударов, вырвался и убежал вместе с похищенным. Мужчина пояснил, что хотел этот инструмент в хозяйстве. Ущерб составил около 4 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд Петербурга для рассмотрения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приозерске рецидивист проник в частный дом ради телевизора за 20 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV