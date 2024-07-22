Петербуржец предстанет перед судом за кражу оставленного на скамейке телефона

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

В Красносельском районе Петербурга мужчина похитил оставленный на скамейке телефон. Теперь он предстанет перед судом, рассказали в районной прокуратуре.

По версии следствия, днём 29 мая 2024 года 63-летний обвиняемый присел на скамейку возле дома 207, корп. 1 по проспекту Народного Ополчения. Мужчина заметил лежащий на скамейке телефон. Посчитав, что за ним никто не наблюдает, петербуржец похитил его и скрылся с места совершения преступления. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

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Видео: прокуратура Санкт-Петербурга