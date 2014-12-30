Погоня неадеквата за петербурженкой с ребёнком попала на видео

Мужчина выбил стекло в двери и пытался попасть в парадную.

В Петербурге полицейскими привлечён к ответственности агрессивный молодой человек, который гнался за женщиной с ребёнком. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию вечером 1 октября поступило сообщение от петербурженки о том, что её преследует неизвестный мужчина, спасаясь от которого она вынуждена была укрыться в парадной жилого дома, расположенного на 10-й Советской улице. Что произошло после того, как дверь закрылась, можно увидеть на кадрах в камеры видеонаблюдения, которые имеются в распоряжении Piter.tv.

Полицейские задержали правонарушителя и доставили его в отдел для разбирательства. Задержанные оказался 28-летний житель Фрунзенского района. По внешнему виду правоохранители предположили, что мужчина находится в состоянии опьянения.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Проводится дальнейшая проверка, мотивы агрессивного поведения устанавливаются.

Видео: Piter.tv