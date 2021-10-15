В Выборгском районе Петербурга неадекват поцарапал авто мужчины саблей

Нападавший отказался уступать дорогу мужчине, из-за чего второй предложил разъехаться.

29 сентября у дома 1 по улице Композиторов между водителями авто произошло недопонимание, в ходе которого один из участников поцарапал машину оппонента саблей. Об этом стало известно Piter.TV.

Нападавший отказался уступать дорогу мужчине, из-за чего второй предложил разъехаться. Тогда неадекват ответил нецензурной бранью, вышел из своего авто, достал шпагу и нанес удар по машине.

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Видео: Piter.TV