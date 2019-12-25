  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подозреваемого в поджоге здания администрации Сяськелево задержали
Сегодня, 10:55
152
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Подозреваемого в поджоге здания администрации Сяськелево задержали

0 0

Мужчина живет в Петербурге.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге помещения военно-учетного стола в администрации Сяськелевского сельского поселения в Гатчинском районе. Об этом узнал Piter.tv.

Поджог произошел 24 сентября 2022 года. Ущерб оценили в миллион рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

10-го октября сотрудники центра "Э" задержали уроженца Сяськелево. Сейчас 33-летний мужчина живет в Петербурге в Невском районе. Оперативники считают, что он бросил в окно здания три бутылки с зажигательной смесью. Он это сделал для того, чтобы поджечь картотеку со сведениями призывников. 

Во время осмотра у подозреваемого нашли канистру с горючей смесью. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. 

Накануне стало известно об аресте мужчины, который подозревается в покушении на поджог военкомата. Ему вменяют более серьезную статью.

Фото: Pixabay

Теги: задержание, поджог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии