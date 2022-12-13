В Ленобласти мужчина подозревается в убийстве отца и деда из-за денег

Он хотел скрыть кражу с банковской карты дедушки 1,2 млн рублей.

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина объявил о пропаже своего отца и деда. Через несколько дней после их пропажи он стал подозреваемым в убийстве, стало известно Piter.tv.

В полицию 19 мая обратился 35-летний М. Он сообщил, что 18 мая в 11:12 ушли из дома и не вернулись его 59-летний отец и 87-летний дедушка.

В среду, 24 мая было возбуждено уголовное дело по факту убийства, М. был задержан в качестве подозреваемого. По предварительным данным, днём 19 мая подозреваемый, с целью сокрытия кражи с банковской карты дедушки 1,2 млн рублей, он нанёс несколько ударов по голове неустановленным предметом своему отцу и своему деду. В результате мужчины скончались на месте. Подозреваемый отвёз трупы на границу Ленинградской и Псковской области, где закопал в неустановленном месте. Местонахождение трупов не установлено.

Ранее на балконе квартиры-студии в Мурино нашли труп женщины, завёрнутый в полиэтилен.

Фото: Piter.TV