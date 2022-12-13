На балконе квартиры-студии в Мурино нашли труп женщины, завёрнутый в полиэтилен

По подозрению в убийстве задержана родственница погибшей.

В среду, 24 мая, в полицию поступило сообщение от 40-летнего жителя одного из домов по Петровскому бульвару о трупном запахе из квартиры соседей. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники обнаружили на балконе указанной квартиры–студии труп 58-летней женщины, завернутый в полиэтилен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день по подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя родственница погибшей. Её доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в посёлке Лесное обнаружили сгнивший труп в реке.

Фото: Piter.TV