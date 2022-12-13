В посёлке Лесное обнаружили сгнивший труп в реке

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 23 мая, от 17-летнего студента 2 курса колледжа судостроения поступило сообщение том, что в лесу в районе посёлка Лесное Всеволожского района в реке найден труп мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии оперативников на место происшествия обнаружено тело неизвестного с гнилостными изменениями.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что труп с деформацией черепа нашли напротив остановки в Ленобласти.

Фото: Pxhere