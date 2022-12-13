Труп с деформацией черепа нашли напротив остановки в Ленобласти

Погибшего пока не опознали.

Во вторник, 23 мая, от 51-летнего мужчины поступило сообщение о том, что в деревне Мяглово напротив остановки в канаве лежит труп.

По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили труп неизвестного мужчины на вид 40-50 лет, с ссадинами и синяками на теле и деформацией черепа с правой стороны.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в отеле на Большом Сампсониевском проспекте.

Фото: Piter.TV