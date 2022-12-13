В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в отеле на Большом Сампсониевском проспекте. Подробности сообщили СК по Санкт-Петербургу.
В отеле 18 мая было обнаружено тело женщины с явными признаками насильственной смерти, также был госпитализирован в медицинское учреждение мужчина, которого нашли с травмами на улице около гостиницы.
Следственным отделом по Выборгскому району возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.
Накануне на черной лестнице в доме по Пулковскому шоссе нашли труп в крови.
Фото: ГСУ СК РФ по СПб
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