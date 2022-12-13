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На черной лестнице в доме по Пулковскому шоссе нашли труп в крови
Сегодня, 8:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На черной лестнице в доме по Пулковскому шоссе нашли труп в крови

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Давность трупа около двух суток.

В Московском районе Петербурга в подъезде одного из домов нашли труп мужчины в крови. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 17 мая от очевидца поступило сообщение, что в подъезде дома 24 корпус 2 по Пулковскому шоссе, на 12 этаже, на чёрной лестнице лежит мужчина в крови.

Полицейскими было установлено, что на лестничной площадке с переломом носовой перегородки, ссадинами губ, повреждением левой скулы, обнаружен труп 44-летнего гражданина республики .

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Давность трупа около двух суток.

Также накануне на стоянке на Пулковском шоссе сгорели три легковушки.

Фото: Piter.tv

Теги: пулковское шоссе, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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