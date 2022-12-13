На черной лестнице в доме по Пулковскому шоссе нашли труп в крови

В Московском районе Петербурга в подъезде одного из домов нашли труп мужчины в крови. Об этом стало известно Piter.tv.
Утром 17 мая от очевидца поступило сообщение, что в подъезде дома 24 корпус 2 по Пулковскому шоссе, на 12 этаже, на чёрной лестнице лежит мужчина в крови.
Полицейскими было установлено, что на лестничной площадке с переломом носовой перегородки, ссадинами губ, повреждением левой скулы, обнаружен труп 44-летнего гражданина республики .
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Давность трупа около двух суток.
Также накануне на стоянке на Пулковском шоссе сгорели три легковушки.
Фото: Piter.tv
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