На черной лестнице в доме по Пулковскому шоссе нашли труп в крови

Давность трупа около двух суток.

В Московском районе Петербурга в подъезде одного из домов нашли труп мужчины в крови. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 17 мая от очевидца поступило сообщение, что в подъезде дома 24 корпус 2 по Пулковскому шоссе, на 12 этаже, на чёрной лестнице лежит мужчина в крови.

Полицейскими было установлено, что на лестничной площадке с переломом носовой перегородки, ссадинами губ, повреждением левой скулы, обнаружен труп 44-летнего гражданина республики .

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Давность трупа около двух суток.

Также накануне на стоянке на Пулковском шоссе сгорели три легковушки.

Фото: Piter.tv