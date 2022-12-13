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На стоянке на Пулковском шоссе сгорели три легковушки

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По предварительной информации, одну из машин поджег неизвестный.

В Московском районе Петербурга ночью 17 мая произошел пожар, в котором сгорели три иномарки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.



В 03:16 пожарных вызвали к дому №24, корпус 2, по Пулковскому шоссе. На стоянке горели три автомобиля. В результате сгорели сгораемые части трех легковых автомобилей. В 03:37 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших людях не поступало.

По предварительной информации, одну из машин поджег неизвестный.

Фото и видео: Telegram/ Пулковский посад. Дружные жильцы

Теги: поджог, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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