В Ленобласти мужчина обманом завлек девочку в лес и надругался над ней

Мужчина пообещал девочке подарок.

В Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении второклассницы. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

В полицию 1 августа обратилась мама пострадавшей девочки. Она рассказала, что днём в посёлке Соловьёвка её 10-летняя дочь каталась на велосипеде. В этом момент к ней подошёл неизвестный и под предлогом вручения подарка заманил её в лес. Там мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Девочка отстаёт в умственном развитии.

Следователем возбуждено уголовное дело по п. "б", ч. 4, ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Днём 2 августа в СНТ "Долина озер" по подозрению в совершении указанного преступления задержан 46-летний гражданин Узбекистана.

Ранее на Piter.tv: Петербургский учитель физкультуры подозревается в совращении ребёнка.

Фото: Piter.tv