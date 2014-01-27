Петербуржец облил бензином и поджег 86-летнего сожителя сестры

И мужчину, и его сестру задержали.

В Выборгском районе Петербурга 51-летний мужчина облил бензином и поджег пожилого сожителя сестры. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздней ночью 15 июня 51-летний петербуржец, находясь в гостях у своей 48-летней сестры и её 86-летнего сожителя в квартире по проспекту Энгельса, во время пьяной ссоры облил бензином пожилого мужчину и поджег его. После этого они вместе с сестрой потушили его. Пенсионер был забран скорой помощью в ФГБУ Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России.

В состоянии алкогольного опьянения по подозрению в совершенном преступлении задержаны сожительница пожилого мужчина и её брат. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Пострадавший с термическим ожогом пламенем II-III степени 50% поражения тела, шоком I-II степени, в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.

Ранее в Ленобласти задержали водителя, несколько раз переехавшего на автомобиле пожилую женщину.

Фото: Piter.tv