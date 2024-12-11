В Кронштадте мужчина не хотел уходить из гостей и угрожал хозяйке расправой

Мужчина угрожал потерпевшей ножом.

Прокуратура Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение в отношении мужчины, который засиделся в гостях у знакомой и угрожал той физической расправой, – сообщают в пресс-службе надзорного ведомства Северной столицы.

Инцидент имел место 9 января 2024 года в доме №30 по улице Карла Либкнехта в Кронштадте. Обвиняемый достал нож после просьбы хозяйки квартиры удалиться из ее дома. От возможной расправы женщину спасло то, что злоумышленник временно отвлекся. Она толкнула его в спину и заперлась в одной из комнат и тут же обратилась в полицию.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство в 1993 году.

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