Мужчина лег загорать посреди дороги на Невском проспекте

Водители утверждают, что у мужчины вполне счастливый и довольный вид.

Петербуржцы продолжают наслаждаться по-настоящему теплыми осенними днями. Так один из мужчин решил ловить последние лучи солнца, лежа на проезжей части Невского проспекта. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Проезжающие мимо водители утверждают, что мужчине не плохо. Он лежит с закинутыми за голову руками, находится в сознании и у него вполне счастливый и довольный вид.

Как долго мужчина там "загорает", не известно. К тому же атмосферный фронт принесет в пятницу в Петербург кратковременные дожди.

Видео: Piter.TV