Небольшое понижение температуры ожидается в Петербурге 4 сентября

В этот день столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов.

В пятницу, 4 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. В связи с этим в городе произойдет небольшое понижение температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозам синоптика, сегодня в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы писали, что перед выходными в Ленобласти снова будет пасмурно.

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